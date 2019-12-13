Котенок с двумя головами родился в Таиланде

В одной из деревень Таиланда персидская кошка родила троих котят, один из которых оказался двухголовым.

У серенького малыша два носа и две пасти, но при этом одно туловище. В результате мутации оказалось, что у питомца серьезные проблемы с дыханием, из-за чего ветеринару пришлось провести искусственную стимуляцию легких.

Для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность малыша, хозяйке Чабапрай Нилпет приходится из шприца кормить обе головы, так как полноценно питаться от матери он не может, пишет Bangkok Post.

«Я сделаю все возможное, чтобы он мог прожить как можно дольше, потому что я никогда не видела такого редкого кота», - сказала Нилпет.

Редкому питомцу хозяйка уже дала двойное имя - левая голова Тонг (золото) и правая Нгерн (серебро).