Посольство России призвало США не вмешиваться в дела страны

Российское посольство в США потребовало у Вашингтона перестать вмешиваться во внутренние дела страны после заявлений госдепа о принятом законе об иноагентах в РФ. Об этом диппредставительство написало в Twitter.

Ранее представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым российским парламентом законом о возможности признавать иностранными агентами физические лица.

В посольстве РФ напомнили, что с момента задержания Марии Бутиной в Штатах по обвинению в работе иностранным агентом, ни один россиянин не чувствует себя в безопасности на территории США.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России. Кстати, после дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США и свободно выражать свое мнение», - заявили дипломаты.

Госдума 21 ноября в третьем чтении одобрила законопроект, согласно которому физические лица можно признавать иностранными агентами. Минюст будет вносить частные лица в реестр иноагентов, если установит, что они действовали в интересах других государств и получали финансирование.