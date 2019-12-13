Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье

В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС во главе с заместителем министра Андреем Гуровичем. Специалисты должны на месте проверить эффективность выплат пострадавшим от летнего паводка. Тогда в результате сильнейшего наводнения без жилья остались несколько тысяч человек.

Теперь эксперты проверят все документы, которые подавали на пострадавших представители местных властей. Свой вердикт вынесут на следующей неделе. По итогам проверки будет подготовлен и предоставлен доклад в правительство Российской Федерации.

Если ошибки в работе профильных ведомств будут найдены, исправлять их придется уже новому губернатору. Накануне глава региона Сергей Левченко ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполнять его обязанности президент России Владимир Путин назначил Игоря Кобзева, долгие годы работавшего в МЧС.