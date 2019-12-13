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«Прятки на сутки»: в России в декабре вновь на 24 часа стали пропадать дети

Ирина Егорова
05:11 13.12.2019
В соцсетях опять вспомнили об опасной игре подростков, которая предполагает, что они должны уйти из дома и оборвать связь с близкими ровно на сутки.
«Прятки на сутки»: в России в декабре вновь на 24 часа стали пропадать дети
© Фото: Peter Schatz imago stock&people Globallookpress

В разных городах России в первую неделю декабря ежедневно массово исчезали дети, и находились примерно через сутки. Например в Омске, по информации «Рамблер», один мальчик угнал отцовскую машину, второй провел ночь в шалаше, третий ушел ночевать в подъезде, а 12 декабря в городе пропали сразу два 11-летних мальчика.

Поисковой отряд «Доброспас-Омск» ищет пропавших. В их группе во «Вконтакте», где опубликованы объявления о пропаже детей, в комментариях под одним из них, девушка предложила версию исчезновения детей.

«Пропадают дети 2008 года в основном. У меня племянница этого же года. Как-то рассказывала, что у них в школе есть игра», - комментирует Елена Шиковская.

Женщина отметила, что сама она живет в Новосибирске, однако уверена, что Омск - не исключение.

© dobrospasomsk Вконтакте

Правда пропадают не только дети 2008 года рождения, но и старше - в возрасте от десяти до тринадцати лет. Это подтверждение тому, что игра популярна в социальных сетях.

Согласно правилам, дети должны исчезнуть на сутки, чтобы об их местонахождении не знал никто: ни родители, ни учителя, ни друзья. После прохождения «челленджа», участник должен передать «эстафету» новому игроку.

Впервые своеобразной игре российские СМИ начали писать еще в 2017 году. Она носит название «Исчезни на 24 часа» или «Прятки на сутки». В 2018 о ней же заговорили уже на Украине. Примечательно, что каждый год она повторяется, причем, в основном, в зимние месяцы.

Поиски пропавших школьников осложняются тем, что группы в социальных сетях, где задают установку, сразу удаляются, пишут некоторые СМИ.

Подобные игры действительно опасны, так как некоторые «челленджи» заканчиваются смертью.

«Расписывать о каждом нет смысла - в Сети есть вся информация. Там не успели», - говорится в записи ПСО «Доброспас-Омск».

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