Пугачева рассказала, каким будет концерт на ее 80-летие

После грандиозного юбилейного концерта в честь своего 70-летия Алла Пугачева пообещала новое выступление, но уже в 80 лет. Об этом певица заявила в интервью Первому каналу.

«Есть же еще другой юбилей - 80 лет. Это большая мотивация, чтобы дольше жить, дальше жить, за здоровьем следить. В 80 лет я сделаю концерт только из старых песен, любимых песен. Если сама не смогу петь, пусть поет зал. Вот, раскрыла секрет», - сказала певица.

Как сказала Алла Борисовна, она обязательно сдержит свое слово, а песни за десять лет дозреют до того, чтобы их спели. Пугачева пожелала поклонникам, чтобы они следили за своим здоровьем и никому не завидовали.

«Пусть вас не раздирают какие-то мерзкие злобы, зловредничество, чтобы не сокращать себе жизнь. И давайте встретимся в 80 лет. У нас есть классная тема для встречи», - резюмировала певица.

6 декабря состоится московская премьера фильма «Тот самый концерт», который является экранизацией шоу певицы, приуроченного к ее 70-летнему юбилею певицы.