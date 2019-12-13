Глава Евросовета подтвердил продление антироссийских санкций

В пятницу, 13 декабря, на саммите Евросоюза в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель официально подтвердил продление антироссийских экономических санкций в отношении России на полгода.

Решение о продлении ограничительных мер было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщили членам альянса об итогах переговоров «нормандской четверки» в Париже.

«Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев», - передает слова Мишеля РИА Новости.

Также он добавил, что выполнение Минских соглашений остается «чрезвычайно важным пунктом» для членов ЕС.



Срок действующих антироссийских санкций заканчивается 31 января 2020 года.