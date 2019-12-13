Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

На саммите Евросоюза в Брюсселе приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России на шесть месяцев.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, такое решение страны-участники альянса вынесли после доклада канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о ходе выполнения Минских соглашений по итогам «нормандского саммита» в Париже.

Пакет экономических санкций против России был введен членами ЕС, Соединенными Штатами и Украиной после того как Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума в 2014 году.