Выплаты обманутым дольщикам освободят от НДФЛ

В четверг, 12 декабря, во втором чтении Государственная дума приняла поправки в налоговый кодекс, которые освобождают от подоходного налога компенсацию обманутым дольщикам.

Инициатива была предложена депутатами фракции «Единая Россия», во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в рамках законопроекта «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

«Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года», - цитирует портал Госдумы Володина.

На данный момент выплаты обманутым дольщикам осуществляются за счет взносов застройщиков и за счет бюджетных средств. Однако действующая редакция Налогового кодекса предполагает, что не проводить оплату разрешено только с тех компенсаций, источником которых являются взносы застройщиков.