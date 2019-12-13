В Перми украденный телефон снял вора и отправил видео хозяину

В Перми полиция разыскивает подозреваемого, укравшего телефон.

Злоумышленник незаметно похитил у гражданина мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей из павильона сервисного центра. Однако ограбление оказалось безуспешным. Вор сдал сам себя. При попытке разблокировать телефон, его автоматически сняла фронтальная камера, а видео отправилось хозяину.

«Мужчина был запечатлен на видео системой безопасности гаджета. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сказано в заявлении полиции по региону.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №6 (дисл. Ленинский район) УМВД России по городу Перми обратились к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении личности нарушителя.