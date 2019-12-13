Пентагон показал на видео испытание ракеты, ранее запрещенной ДРСМД

В Пентагоне назвали успешным испытание американской баллистической ракеты, ранее попадающей под запрет, обусловленный Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, прототип неядерной баллистической ракеты наземного базирования, готовый к пуску, был создан всего за девять месяцев.

Представитель калифорнийской авиабазы «Ванденберг», откуда была запущена ракета, заявил, что США проводят оценку результатов состоявшегося испытания.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.