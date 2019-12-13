Росздравнадзор проводит проверку по факту смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области со следователями СК проводят совместную проверку по факту смерти журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Виноградова.

Провести проверку по обстоятельствам смерти поручил Минздрав России.

Поводом послужили сообщения в социальных сетях, где журналист рассказал о «помощи» сотрудников скорой в остановке кровотечения, которое открылось у него на следующий день после выписки из больницы после операции. По его словам, фельдшера наложили повязку и посоветовали держать что-то холодное в течение часа, например, цыпленка-бройлера.

По версии Департамента здравоохранения, рекомендации «приложить что-то холодное» является нормой в подобных ситуациях.

На следующий день после осмотра у хирурга, который не выявил признаков кровотечения, журналист умер в возрасте 42 лет. В Минздраве сказали, что ему советовали обратиться в поликлинику повторно, но «пациент не пришел».