Зеленский ответил на слова Путина о газе, продолжив стихотворение

Во время пресс-конференции «нормандской четверки», где были подведены итоги саммита, российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о заключении контракта на транзит и поставку газа, процитировал детский стишок.

«А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет», - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря в эфире телеканала «1+1» ответил на слова главы РФ о газе.

Он продолжил стихотворение Сергея Михалкова, немного изменив его.

«А у нас газопровод. И в этом баланс», - сказал Зеленский.

Оставив шутки в стороне, украинский президент выразил уверенность в продлении контракта на транзит газа из России в ЕС по территории Украины после 1 января 2020 года сроком на десять лет. По его словам, переговоры будут продолжаться и стороны «сойдутся» на нормальных сроках контракта.

Украинский президент отметил, что решение о заключении контракта будет основываться исключительно на экономических интересах, а не политике.