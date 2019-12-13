«Нам есть, что рассказать»: журналисты «Звезды» везут из Киева большой репортаж
Негласный запрет на въезд для российских репортеров на Украину действовал с 2014 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Съемочная группа телеканала «Звезда» оказалась первой и, возможно, последней из тех, кто побывал в Киеве после приглашения президента Украины Владимира Зеленского.
Визит журналистов вызвал гнев в Верховной раде, а украинские спецслужбы гадали, что же делают в их столице репортеры телеканала Минобороны России.
«Мы много чего увидели, и нам есть, что рассказать», - передает из Киева корреспондент Диана Сирази.
Смотрите наш репортаж в воскресенье, 15 декабря, в 18.00 в программе «Главное с Ольгой Беловой».