Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг. Исследование, опубликованное в журнале Brain Plasticity, свидетельствует о том, что практика усиливает мозговые структуры, отвечающие за когнитивные способности и эмоциональную регуляцию.

Результаты одиннадцати исследований взаимосвязи между практикой йоги и здоровьем мозга доказали пользу аэробных упражнений в практике, которые укрепляют мозг и способствуют росту новых нейронов.

«Мы обнаружили, что во всех 11 исследованиях отмечается развитие тех же самых областей мозга, что и при физических упражнениях. Например, мы видим увеличение объема гиппокампа», - резюмирует профессор Иллинойсского университета Неха Готе (Neha Gothe), возглавлявшей исследование.

Гиппокамп участвует в обработке памяти и, как известно, с возрастом сокращается, что вызывает развитие деменции и болезни Альцгеймера.

На протяжении 10 лет ученые проводили различные исследования, в некоторых они сравнивали состояние мозга людей до занятий и после 10 и 24-недельного курса. В других – анализировали различия в мозге между людьми, которые регулярно практикуют йогу, и теми, кто этого не делает.

У людей, регулярно занимающихся йогой, по сравнению с остальными, более развиты: префронтальная и поясная кора.

«Префронтальная кора головного мозга, область мозга сразу за лбом, участвует в планировании, принятии решений, управлении многозадачностью, оценке и выборе вариантов», - объясняют эксперты.

По словам специалистов, занятия йогой улучшают набор областей, вовлеченных в планирование, память, эмоциональную регуляцию, обучение, позволяют уменьшить стресс, беспокойство и депрессию.