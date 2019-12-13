В России рассмотрят вопрос повышения доступности социального такси
Президент дал распоряжение правительству и руководителям регионов разобраться с этим до 1 марта 2020 года.
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Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов детально изучить вопрос о повышении доступности социального такси, в том числе для маломобильных групп населения.
Такое распоряжение президент дал по итогам встречи с активом молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Уточняется, что ответственными за выполнение назначены премьер Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов власти регионов.
Доклад о проделанной работе должны подготовить до 1 марта 2020 года.