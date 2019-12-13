Путин оставил автограф на новейшем грузовике «КамАЗ»

Президент РФ Владимир Путин оставил памятный автограф на одном из новых серийных грузовиков «КамАЗ» во время посещения производственной площадки автоконцерна в Набережных Челнах. Кадры с места публикует «Звезда».

Кроме того, российский лидер осмотрел новейшие разработки предприятия, включая прототип нового грузовика «КамАЗ-2020». Концепт кабины данной модели был представлен на выставке в 2015 году. Сегодня, 13 декабря, в ходе осмотра автоконцерна, президенту РФ показали грузовик полностью.

Владимир Путин в настоящее время находится в Татарстане. Он уже посетил объединение «КамАЗ», где пообщался с сотрудниками предприятия. Глава государства также выступил на торжественном митинге, приуроченном к 50-летию автозавода.