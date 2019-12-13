В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

Семнадцатилетняя студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа набросилась с ножом на заведующую отделением учебного заведения. Инцидент случился в пятницу, 13 декабря.

По данным МВД Чувашии, пострадавшая была госпитализирована с поверхностными ранами лица и рук. Ее жизни ничего не угрожает. Правоохранители уже задержали злоумышленницу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства, к расследованию уже подключились представители подразделения по делам несовершеннолетних.

«Мотивы устанавливаются. Есть вопросы по состоянию психического здоровья девушки, будет проведена экспертиза», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.