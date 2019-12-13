Суд в Киеве отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест

Одну из подозреваемых в убийства журналиста Павла Шеремета - Яну Дугарь - киевский суд отправил под домашний арест. По постановлению Печерского районного суда, Дугарь будет круглосуточно находится по месту регистрации в Новомосковске до 8 февраля 2020 года.

По словам прокурора, обвинение опасается, что будут уничтожены документы и вещи, которые могут быть необходимы для расследования. При этом адвокат Дугарь такое решение суда оценил как доказательство того, что в отношении его подзащитной никаких следственных мероприятий проводится не будет.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Накануне в рамках расследования преступления были задержаны украинский музыкант, участник боевых действий на Донбассе Андрей Антоненко и волонтер и военный хирург Юлия Кузьменко. В числе подозреваемых также военный врач Яна Дугарь и участники АТО Владислав и Инна Грищенко.