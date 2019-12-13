Гололед и дымка: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Жителей Москвы предупредили о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. Сотрудники МЧС призвали горожан быть предельно осторожными.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до девяти утра 14 декабря по Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололед», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Спасатели обратились к водителям с просьбой значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. В МЧС призвали также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Ранее синоптики сообщили, что в середине предстоящей недели к Центральной России приблизится холодный атмосферный фронт, а температура воздуха начнет опускаться. Начало недели ознаменуется оттепелью: столбики термометров будут подниматься до +4 градусов.