Зеленский намерен внести изменения в Минские соглашения

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен внести коррективы в пункты Минских соглашений, которые касаются контроля над государственной границей.

«Некоторые вещи мы сможем изменить и будем менять, так как передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов - это точно не наша позиция», - сказал Зеленский в эфире «1+1».

Также президент акцентировал внимание на том, что с момента подписания Минских соглашений прошло уже четыре года и за это время в нашей жизни многое изменилось