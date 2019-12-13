Зеленский намерен внести изменения в Минские соглашения
Лидер украинского государства считает, что нужно внести поправки в пункты документа, которые затрагивают контроль над границей.
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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен внести коррективы в пункты Минских соглашений, которые касаются контроля над государственной границей.
«Некоторые вещи мы сможем изменить и будем менять, так как передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов - это точно не наша позиция», - сказал Зеленский в эфире «1+1».
Также президент акцентировал внимание на том, что с момента подписания Минских соглашений прошло уже четыре года и за это время в нашей жизни многое изменилось
«Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена», - подытожил Зеленский.