«Дорога памяти»: Николай Валуев рассказал про своего деда - морского сапера

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны, историю своего деда - морского сапера - рассказал депутат Государственной думы Николай Валуев.

«Дед был призван в 1943 году и находился на действительной службе до 1947 года. В военном билете написано, что он воевал в качестве морского сапера - водолаза. 9 мая 1945 года - конец Войны - застал его в Прибалтике.

Я знаю, что у него ранение в грудь с осколком. Осколок этот так у него и остался - если бы он сейчас проходил рамку металлодетектора, он бы звенел.

У деда наград достаточного много. Был набор юбилейных наград, после войны которые уже присуждались. Из военных - это медаль «За отвагу», Орден Славы III степени, медаль «За Победу над Германией...» и Орден Отечественной войны.

Это великая Война, через которую прошел наш народ. Она еще много поколений будет отзываться в сердцах, в умах людей, будет предметом и горести, и радости, и, самое главное, гордости», - поделился Валуев.