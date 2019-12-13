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«Дорога памяти»: Николай Валуев рассказал про своего деда - морского сапера

Ирина Лосик
Мария Барабанова
21:48 13.12.2019
По словам депутата Госдумы, его дедушка получил ранение в грудь и всю жизнь прожил с осколком.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны, историю своего деда - морского сапера - рассказал депутат Государственной думы Николай Валуев.

«Дед был призван в 1943 году и находился на действительной службе до 1947 года. В военном билете написано, что он воевал в качестве морского сапера - водолаза. 9 мая 1945 года - конец Войны - застал его в Прибалтике.

Я знаю, что у него ранение в грудь с осколком. Осколок этот так у него и остался - если бы он сейчас проходил рамку металлодетектора, он бы звенел.

У деда наград достаточного много. Был набор юбилейных наград, после войны которые уже присуждались. Из военных - это медаль «За отвагу», Орден Славы III степени, медаль «За Победу над Германией...» и Орден Отечественной войны.

Это великая Война, через которую прошел наш народ. Она еще много поколений будет отзываться в сердцах, в умах людей, будет предметом и горести, и радости, и, самое главное, гордости», - поделился Валуев.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов. 

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