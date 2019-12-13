Чемезов попросил Путина помочь в финансировании «КамАЗа»

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в выделении дополнительного финансирования на развитие производственных мощностей «КамАЗа».

Он отметил, что за последние три года в модернизацию производства на автоконцерне было вложено около 54 миллиардов рублей. Однако этого, по словам Чемезова, недостаточно.

«Нам необходимо строить еще вторую очередь на заводе двигателей, модернизировать литейное производство, завод мостов. Но все средства и финансовые возможности, которые у нас были, мы выдали», - цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, президент РФ поинтересовался, сколько средств еще необходимо предприятию и за какой срок. Чемезов ответил, что речь идет о поэтапном выделении средств.

Генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин, который также принимал участие во встрече, объяснил, что основные инвестиции запланированы на 2021-2023 годы. Он добавил, что ежегодно требуется порядка 13 миллиардов рублей.

На вопрос президента РФ о том, какая доля акций «КамАЗа» принадлежит госкорпорации «Ростех», Чемезов ответил, что речь идет о 47%. Еще 3% принадлежат Татарстану, заключил он.

Владимир Путин сегодня, 13 декабря, прибыл в Татарстан. Он уже посетил объединение «КамАЗ», где пообщался с сотрудниками предприятия и выступил на торжественном митинге, приуроченном к 50-летию автозавода.