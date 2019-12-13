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Названа дата запуска серийного производства Aurus

Наталья Вальханская
21:09 13.12.2019
На автозаводе в особой экономической зоне «Алабуга» наладят выпуск отечественных автомобилей представительского класса Aurus.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"


Представительские автомобили Aurus проекта «Кортеж» выйдут в серию в первом квартале 2021 года. Сегодня в Татарстане в особой экономической зоне «Алабуга» главе Минпромторга Денису Мантурову показали завод, где будет налажено производство полного цикла.

Роботизированный комплекс позволяет выполнять самые сложные работы. При этом цех сборки автомобилей создан по принципу «шоурума», с использованием цифровых технологий дополненной реальности.

Уже на осень намечен выпуск первой пилотной партии. К 2024 году предприятие должно выйти на планируемые производственные мощности, а это более пяти тысяч автомобилей в год.

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