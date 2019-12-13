В Воркуте восьмилетняя девочка обезвредила грабителя и пошла в школу

В Воркуте грабитель стал «жертвой» восьмилетнего ребенка: девочка в одиночку обезвредила квартирного вора, после чего отправилась на занятия в школу.

Как уточнили в пресс-службе МВД РФ по Республике Коми, злоумышленник подошел к ребенку на улице. Мужчина представился «другом» матери девочки, после чего попросил школьницу отвести его к ней домой, чтобы «сделать маме сюрприз».

Девочка отвела злоумышленника в квартиру, после чего закрыла дверь на ключ и отправилась на занятия. Затем она позвонила матери и сообщила о так называемом сюрпризе. Женщина тут же вызвала полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, злоумышленник складывал драгоценности в свою сумку. Мужчина был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи».