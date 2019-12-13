Обновление Windows привело к бесконечной ошибке

Многие пользователи компьютеров с операционной системой Windows получили обновление, которое не должно было им приходить. В результате произошел системный сбой.

Уточняется, что компания разослала обновления для бизнес-пользователей, однако его получили и обладатели обычных копий ОС.

По данным Windowslatest, пользователи пожаловались, что система не может установить обновление, в связи с чем выдает бесконечную ошибку. Представители компании извинились за обновление и отметили, что оно было разослано случайно.

Также сообщается, что Microsoft уже разослала пользователям исправляющие проблему патчи.