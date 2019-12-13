Почему шампанское нельзя пить с накрашенными губами: советы эксперта

Вещества, которые входят в состав губных помад, не позволяют распробовать вкус шампанского. Такого мнения придерживается специалист по качеству питания Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Валентина Семенова.

По ее словам, силиконы в составе этого вида косметики полностью нейтрализуют ценные качества шампанских вин.

Семенова напомнила, что при выборе шампанского следует обратить внимание на маркировку, поскольку на упаковке обязательно должно быть название напитка и указан сорт винограда, из которого оно сделано.

Более того, по словам эксперта, настоящее шампанское не должно содержать ароматизаторов и красителей.

«Чтобы шампанское не теряло аромат, лучше выбирать бокалы в форме конуса, а при открывании бутылки стоит избегать "выстрелов", так как они приводят к бурному выделению газов и потере ароматных свойств напитка», - цитирует эксперта агентство новостей «Москва».

Ранее заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал, как подбирать шампанское к праздничному столу. По его словам, выбор следует начинать с изучения этикетки на бутылке.

Эксперт отметил, что часто в магазинах под видом настоящего игристого вина продается вино, искусственно насыщенное газами.