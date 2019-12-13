«Мировое качество»: Путин отметил производственные мощности предприятия «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин в ходе поездки на завод двигателей автоконцерна «КамАЗ» в Набережных Челнах отметил высокий процент локализации производства.

По словам российского лидера, такой показатель демонстрирует новый уровень и мировое качество.

«Что очень важно - 83% локализации. Это значит, что мы в России производим 83% от этого двигателя, который является одним из наиболее передовых в мире. Очень хороший показатель. Это значит, что годы прошли не зря. И вы работали не зря, создавая предприятие», - отметил президент РФ.

Ранее Путин выступил на торжественном митинге, посвященном 50-летию автозавода, ознакомился с новыми производственными линиями и пообщался с работниками предприятия.