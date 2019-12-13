Путин рассказал, каким для него был уходящий год

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос сотрудников предприятия «КамАЗ» в Набережных Челнах о том, что для него лично показалось самым важным в уходящем году.

Российский президент отметил, что, когда начинается новый день, он уже забывает окончание предыдущего.

«Очень много всего идет прямо с колес. Уходящий год был таким, трудовым», - сказал Путин.

Президент РФ также добавил, что для полноценного ответа на этот вопрос следует проанализировать прошедшие события.

Владимир Путин в настоящее время находится в Татарстане. Он уже посетил объединение «КамАЗ», где пообщался с сотрудниками предприятия. Глава государства также выступил на торжественном митинге, приуроченном к 50-летию автозавода.