Федор Юрчихин покинул отряд космонавтов

Космонавт Федор Юрчихин прекратил работу в Центре подготовки космонавтов (ЦПК). Соответствующее заявление размещено на сайте организации.

«13 декабря 2019 года прекращен трудовой договор ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" с инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса отряда космонавтов Ф. Н. Юрчихиным», - уточняется в публикации.

Также известно, что теперь Юрчихин продолжит работу в одном из ведущих предприятий космической отрасли.

Федор Юрчихин является 98-м космонавтом России. Третьего января ему исполнился 61 год. Юрчихин чаще остальных космонавтов, состоящих в отряде, совершал полеты на орбиту. На счету у него девять выходов в открытый космос, а общая продолжительность его полетов составляет более 672 суток.

В ноябре прошлого года Юрчихин занял пост президента центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.