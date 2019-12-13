Московское метро могут продлить до Мытищ и Балашихи

Идея проведения метро в Балашиху и Мытищи присутствует в генеральном плане развития Москвы. Однако это пока является отдаленной перспективой, заявил главный инженер Института Генплана Москвы Михаил Крестмейн.

«Мы понимаем, что помимо планируемых к строительству Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий необходимо проработать техническую возможность продления линии метро в Балашиху и Мытищи, поскольку эти районы активно развиваются и участвуют в жизни города», - подчеркнул он.

Вместе с тем инженер отметил, что в настоящее время говорить о сроках реализации данной задумки пока рано, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин ранее сообщал о том, что в ближайшее время вопрос о строительстве метро на территории Подмосковья пока подниматься не будет. Лучшая альтернатива данной идее – скоростной железнодорожный транспорт, добавил он.