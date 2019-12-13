Минфин США снял санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. В частности, санкции были сняты с трех компаний, которые, по данным ведомства связаны с бизнесменом Денисом Гусевым.

Это общества с ограниченной ответственностью «Юником», «ЦАО» и «Вертикаль», говорится на сайте американского ведомства.

Эти юридические лица были добавлены в санкционный список 5 декабря. Тогда Минфин включил в него 17 граждан России и семь компаний.