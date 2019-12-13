Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве девушек на Урале

Следователи опубликовали кадры допроса подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте «Уктус» в Екатеринбурге. Злоумышленник рассказал, куда целился и где хранил оружие.

По его словам, в момент убийства у него с собой были винтовка и прибор ночного видения.

«Произошли выстрелы в голову», - сказал злоумышленник.

После этого подозреваемый добавил, что, совершив преступление, разобрал оружие и оставил его на хранение в гараже.

«Была произведена неполная разборка винтовки, удален ствол. Велосипед и оставшиеся части винтовки, кроме ствола, были оставлены в гараже», - заявил он.

Двойное убийство произошло 26 августа 2018 года на склоне горнолыжного комплекса «Уктус». Обе девушки были обнаружены с травмами головы. Одна из пострадавших была жива, ее экстренно госпитализировали в больницу, однако медикам не удалось спасти ей жизнь.

Девятого декабря 2019 года подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался 34-летний житель Екатеринбурга.