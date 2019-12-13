«Нафтогаз» заявил о достижении предварительных договоренностей по газу с РФ

В НАК «Нафтогаз Украины» заявили о достижении предварительных договоренностей по транзиту газа из России. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Он подчеркнул, что конечного варианта пока еще нет.

«Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику», - цитирует Витренко РИА Новости.

Глава «Нафтогаза» добавил, что о дате следующей встречи информации пока нет. Она будет зависеть от прогресса на переговорах.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце года. К настоящему времени новый договор пока заключен не был. Сейчас Россия и Украина обсуждают данный вопрос в ходе двусторонних консультаций.