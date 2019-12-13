Президент РФ Владимир Путин призвал снижать ставку по ипотеке, однако, подчеркнул глава государства, искусственно это делать опасно. С таким сообщением российский лидер выступил в пятницу, 13 декабря, в ходе общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ».

«Ипотечная ставка, и вообще любая ставка банка связана с конкретными условиями и, в первую очередь, с инфляцией», - цитирует Путина ТАСС.

Российский президент в настоящее время находится в Татарстане. Он уже посетил объединение «КамАЗ», где пообщался с сотрудниками предприятия. Ожидается, что Путин выступит на торжественном митинге, приуроченном к 50-летию автозавода.

Также сегодня Путин проведет рабочую встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.