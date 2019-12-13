Огненный столб в клубах черного дыма: в Петербурге полыхает ангар

На юге Санкт-Петербурга загорелся ангар. Площадь возгорания достигла уже 4500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

«Происходит горение в металлическом (ангаре - прим. ред.) размером 70х150 метров», - говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

В настоящее время информации о том, что находится внутри ангара, пока нет. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Известно, что ангар расположен на улице Салова, 53, корпус 1. Информации о пострадавших пока не поступало.

Кадры с места опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что в небо поднимается огненный столб. Пожар сопровождается клубами черного дыма.

К ликвидации возгорания привлечено 66 человек личного состава МЧС РФ и 19 единиц техники.