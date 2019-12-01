Кинолог рассказал, как избежать нападений бродячих собак

Президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский дал советы, как вести себя при угрозе нападения собаки.

Эксперт порекомендовал не провоцировать животных ни в коем случае. Не следует ходить по промзонам ночью, отметил он.

«Если вы идете и на вас напала собака, то лучше, конечно, прижаться к стене, посмотреть, сможете ли вы подняться», - сказал Уражевский радиостанции «Говорит Москва».

По словам кинолога, лучше всего взять что-то в руки, чтобы казаться выше и больше, подняться куда-нибудь. Но замахиваться не нужно, особенно, если на вас напало несколько животных. Кобель-лидер всегда будет защищать самку.

«У них очень плохое зрение. Они видят все в черно-белом свете - и очень плохо», - добавил эксперт.

Кроме того, кинолог посоветовал использовать какой-нибудь пахнущий предмет, который можно распылить, поскольку собаки не будут приближаться, если есть какой-то запах.

В случае укуса бродячего пса - следует сразу обратиться к врачам. Эксперт предупредил, что следует исключить любые риски, пусть даже животное вряд ли болеет бешенством.

«Как правило, животные не нападают сами. Это может быть или травмированное, или больное животное, но это крайне редко», - отметил Уражевский.

При этом, напомнил эксперт, даже кошки могут быть опасны, если неправильно вести себя с ними.