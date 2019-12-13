Сын Валерии попал во второе ДТП сразу после выписки из больницы
Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, пережил второе ДТП, едва выписавшись из больницы после серьезной аварии, случившейся на прошлой неделе.
На своей странице в социальной сети он отметил, что ничего страшного в результате очередного происшествия нет.
Сын Валерии рассказал, что возвращался домой из столичной клиники на такси. В какой-то момент машину, в которой находился Шульгин, протаранил другой автомобиль.
«Что это такое? Что происходит? Может, больше вообще в машину просто нельзя садиться мне? Такая жесть, жду новое такси», - заявил он в своем Instagram.
В воскресенье, 8 декабря, с сыном Валерии произошла первая авария: автомобиль, за рулем которого находилась девушка Шульгина, отбросило в отбойник на трассе М-11. У юноши оказались разорваны верхняя и нижняя губы, которые пришлось зашивать, а также расшатаны передние зубы. В результате Шульгина и его девушку положили в одну из столичных клиник.