Два автомобиля провалились под землю в результате прорыва труб с кипятком в Петербурге: видео

Два автомобиля провалились под асфальт в результате прорыва теплосети в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на улице Маршала Новикова.

Очевидцы выкладывают фото с места происшествия в социальной сети. В частности, как видно на снимках, размещенных во «ВКонтакте», под землю ушли припаркованные LADA Vesta и «ВАЗ-2107». Хозяев транспортных средств в момент ЧП на месте не было. Информация о пострадавших также пока не поступала.

На ролике, размещенном в Сети, видно, что густой туман окутал большую часть улицы, при этом транспорт продолжает двигаться по дороге, несмотря на плохую видимость.

По данным портала «78.ru», к месту инцидента уже выехали аварийные бригады. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.