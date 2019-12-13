Два автомобиля провалились под землю в результате прорыва труб с кипятком в Петербурге: видео
Улица Маршала Новикова оказалась окутана густым туманом. При этом по дороге продолжает двигаться транспорт.
© Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВКонтакте © Фото: spb_today, Вконтакте
Два автомобиля провалились под асфальт в результате прорыва теплосети в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на улице Маршала Новикова.
Очевидцы выкладывают фото с места происшествия в социальной сети. В частности, как видно на снимках, размещенных во «ВКонтакте», под землю ушли припаркованные LADA Vesta и «ВАЗ-2107». Хозяев транспортных средств в момент ЧП на месте не было. Информация о пострадавших также пока не поступала.
На ролике, размещенном в Сети, видно, что густой туман окутал большую часть улицы, при этом транспорт продолжает двигаться по дороге, несмотря на плохую видимость.
По данным портала «78.ru», к месту инцидента уже выехали аварийные бригады. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.