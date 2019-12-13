Пожар на складе в Москве полностью потушен

Пожар на складе с тканями в Москве полностью потушен. Об этом «Звезде» сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, полная ликвидация возгорания была осуществлена в 16:39.

В пятницу, 13 декабря, на Варшавском шоссе загорелся склад. Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров. Более того, в результате ЧП произошло обрушение конструкций перекрытия.

Инцидент стал причиной затруднения движения в районе метро «Пражская». Спасатели призвали водителей выбирать другие пути объезда.

К ликвидации пожара было привлечено более 120 человек личного состава, а также задействовано 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра.

В МЧС РФ сообщили об одном пострадавшем спасателе. Он получил травму голени и был экстренно госпитализирован.