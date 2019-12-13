Истязавший соседей лошадиным ржанием житель Нижнего Новгорода арестован

В Нижнем Новгороде правоохранители арестовали мужчину, который включал запись лошадиного ржания в своей квартире, тем самым изводя соседей.

По данным МВД РФ по региону, нижегородец изводил окружающих на протяжении почти двух лет - с 2018 года. Дом на несколько лет превратился в «конюшню»: неприятному соседу выписывали небольшие штрафы, но это оказалось неэффективным.

Сотрудники отдела внутренних дел уже доказали его причастность к «причинению психических страданий» жильцам дома. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

К настоящему моменту мужчина заключен под стражу.