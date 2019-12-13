Путин поздравил Джонсона с переназначением на пост премьер-министра

Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с переназначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Уверен, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента», - говорится в сообщении российского президента.

Путин также пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности и крепкого здоровья.

Борис Джонсон сегодня посетил Букингемский дворец и получил разрешение королевы Елизаветы II сформировать правительство. На минувших выборах, напомним, Консервативная партия победила и обеспечила себе абсолютное большинство в Палате общин.

На следующей неделе Борис Джонсон намерен провести голосование и принять соглашение по Brexit.