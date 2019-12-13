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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о стократном рукопожатии с Путиным

Наталия Майорова
16:04 13.12.2019
По словам Пескова, российскому президенту лучше жать руку, не поднимая вопрос о «возвращении» Крыма Украине.
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о стократном рукопожатии с Путиным
© Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности сто раз пожать руку Владимиру Путину, если Украине «вернут» Крым.

По словам Пескова, российскому президенту лучше жать руку, не поднимая этот вопрос.

«А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности, тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», - подчеркнул он.

Ранее Зеленский в эфире украинского телеканала «1+1» заявил о том, что готов 10 раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз - если то же самое коснется Крыма.

Крым присоединился к России в результате проведенного там в 2014 году референдума, по результатам которого большая часть местных жителей высказалась за воссоединение с РФ.

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