Калининградским военнослужащим выдадут ключи от новых квартир

90-квартирный дом для военнослужащих и членов их семей сдан в одном из микрорайонов Московского района в Калининграде. Об этом сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

«14 декабря в Калининграде состоится торжественная церемония, на которой командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручит военнослужащим ключи от новых квартир в новом доме на улице Дзержинского 168 Б», - сообщил Мартов

В сообщении отмечено, что на придомовой территории построены спортивные и детские площадки, также прилегающая к дому территория оборудована парковками для личного автотранспорта.