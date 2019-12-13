Спасатели потушили отдельные очаги возгорания на складе с тканями в Москве
По данным МЧС РФ, горение происходит в складском здании. В результате происшествия обрушилась конструкция перекрытия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Спасатели потушили отдельные очаги возгорания на полыхающем складе с тканями, расположенном на Варшавском шоссе в Москве. Площадь пожара оценивается в семь тысяч квадратных метров.
«Принятыми мерами в 15:02 пожар локализован, а в 15:49 ликвидированы отдельные очаги пожара», - сообщается на официальном сайте МЧС РФ по Москве.
В результате ЧП произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 300 квадратных метров.
Более того, известно об одном пострадавшем сотруднике МЧС РФ, который получил травму голени и был госпитализирован.
Жители столицы публикуют фото и видео с места происшествия. Движение в районе метро «Пражская» затруднено, поэтому спасатели призвали водителей выбирать пути объезда.