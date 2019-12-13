Спасатели потушили отдельные очаги возгорания на складе с тканями в Москве

Спасатели потушили отдельные очаги возгорания на полыхающем складе с тканями, расположенном на Варшавском шоссе в Москве. Площадь пожара оценивается в семь тысяч квадратных метров.

«Принятыми мерами в 15:02 пожар локализован, а в 15:49 ликвидированы отдельные очаги пожара», - сообщается на официальном сайте МЧС РФ по Москве.

В результате ЧП произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 300 квадратных метров.

Более того, известно об одном пострадавшем сотруднике МЧС РФ, который получил травму голени и был госпитализирован.

Жители столицы публикуют фото и видео с места происшествия. Движение в районе метро «Пражская» затруднено, поэтому спасатели призвали водителей выбирать пути объезда.