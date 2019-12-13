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«Мальчик-бродяга»: Андрей Губин вернется на сцену

Наталия Майорова
16:17 13.12.2019
Когда музыкант вернется к концертной деятельности - пока не уточняется. По данным СМИ, у певца за время отсутствия накопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты.
«Мальчик-бродяга»: Андрей Губин вернется на сцену
© Фото: gubin_andrey, instagram

Андрей Губин намерен вернуться на сцену. Об этом сообщил музыкальный продюсер артиста Тарас Ващишин.

Несколько дней назад в своем Instagram он опубликовал совместное фото с Губиным, сделанное в студии.

«К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», - заявил он в интервью изданию Starhit.

Ващишин не исключил, что Губин также отправится в тур. По данным издания, у певца за время отсутствия накопилось много стихов, которые могут превратиться в хиты.

В начале текущего года Губин рассказывал о том, как борется с серьезной болезнью, из-за которой прекратил концертную деятельность. По его словам, врачи уже давно решили, что с исполнителем все кончено.

Андрей Губин приобрел известность в 1990-х годах. Тогда одними из самых популярных его песен были «Мальчик-бродяга», «Милая моя» и «Зима-холода». С экранов музыкант провал в середине 2000-х годов.

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