Главную новогоднюю ель срубили в Подмосковье

Главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь Кремля, срубили в Подмосковье. Ее возраст около 90 лет, обхват ствола - 60 сантиметров, а размах верхних ветвей - 90. Высота елки - 25 метров.

Церемония проходит в торжественной обстановке. На лесной поляне установили сцену, а для зрителей организовали полевую кухню. Кроме того, был подготовлен автопоезд, который повезет ель в Москву.

Тем временем в Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». На площадях, бульварах и в скверах до конца новогодних праздников будут проходить спектакли, концерты и встречи с Дедом Морозом.