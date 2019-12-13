Борис Джонсон попросил Елизавету II разрешить сформировать правительство

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Букингемский дворец и получил разрешение королевы Елизаветы II сформировать правительство. Аудиенция у Ее Величества продлилась около 20 минут.

Политик не стал для визита дожидаться объявления окончательных итогов выборов. Но уже и так ясно, что Консервативная партия победила и обеспечила себе абсолютное большинство в Палате общин. По последним данным, у них 364 места.

Уже на следующей неделе Борис Джонсон намерен провести голосование и принять соглашение по Brexit. А до 31 января премьер-министр пообещал вывести страну из Евросоюза.