В МИД рассказали о разговоре «на повышенных тонах» во время саммита в Париже

Разговор на саммите в «нормандском формате» иногда велся на повышенных тонах. Несмотря на это, Россия действовала эффективно и не дала изменить Минские соглашения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Какое-то время там были идеи переработать тот документ, который был согласован в сентябре. Но твердость нашего лидера все это предотвратила», - отметил он.

По словам Руденко, российская делегация в целом не ставила заоблачных целей, поэтому решила поставленные задачи лучше и эффективнее остальных.

«Нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности Минским соглашениям», - цитирует его ТАСС.

Замминистра иностранных дел РФ не исключил, что в будущем могут появиться разные интерпретации и оценки встречи, однако то, с чем Зеленский ехал в Париж, осуществить ему не удалось.

Что касается темы следующей встречи в «нормандском формате», то, по словам Руденко, пока нельзя достоверно утверждать, что она пройдет через четыре месяца.

«У нас были случаи, когда намечались даты встреч, а затем они отменялись. Действительно, ситуация достаточно непредсказуемая. И как будет развиваться дальше эта история, во многом будет зависеть и от ситуации внутри Украины, и от того, как будут восприняты итоги парижского "бенефиса" Зеленского», - подытожил он.

Президент России Владимир Путин, а также глава Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский встретились 9 декабря в Елисейском дворце, где состоялся саммит в «нормандском формате». Основное заседание продлилось более двух часов. После этого впервые состоялась двусторонняя встреча глав РФ и Украины.