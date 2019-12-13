Организатором убийства Шеремета назвали сержанта ВСУ

За организацией убийства журналиста Павла Шеремета стоит сержант ВСУ Андрей Антоненко, а в роли исполнителя выступала детский врач и волонтер АТО Юлия Кузьменко. Это следует из документов следствия, опубликованных украинским адвокатом Владом Добошем, который представляет интересы Кузьменко.

Всего, по версии следствия, к громкому убийству причастны как минимум пять человек. По данным правоохранителей, преступление они совершили, чтобы «дестабилизировать ситуацию в стране».

Также отмечается, что Антоненко увлекался ультра-националистическими идеями. Павел Шеремет погиб в июле 16-го года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в Киеве. В машине, в которой ехал журналист, сработало взрывное устройство с дистанционным управлением.