Спасатели локализовали пожар на складе с тканями в Москве

Спасатели локализовали пожар на территории склада с тканями на Варшавском шоссе в Москве.

По данным МЧС РФ по столице, в результате возгорания произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 300 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 15:02 пожар локализован», - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ранее также стало известно, что площадь возгорания увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Горение происходит в складском помещении.

К ликвидации возгорания привлечено более 120 спасателей, а также задействовано 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра.

Жители столицы публикуют фото и видео с места происшествия. Над зданием поднялся столб густого черного дыма. Движение в районе метро «Пражская» затруднено, поэтому спасатели призвали водителей выбирать пути объезда.